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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ньюкасл» не продаст свою звезду, заинтересовавшую топ-клубы

26 Октября 2022 • 22:27 Комментировать
Ньюкасл
...
Астон Вилла
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29.10 17:00

Английский «Ньюкасл» не планирует продавать полузащитника Бруно Гимараэса.

Среди претендентов на бразильца называются лондонский «Челси», мадридский «Реал» и «Манчестер Сити», однако руководство «сорок» намерено удержать ключевого игрока, докладывает инсайдер Экрем Конур. В ближайшее время предложения по 24-летнему хавбеку рассматриваться не будут, поскольку тот очень важен для планов наставника Эдди Хау.

Бруно Гимараэс провёл 10 матчей за «Ньюкасл» в нынешней кампании, отметившись двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами. Стоимость полузащитника оценивается порталом Transfermarkt в 50 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ньюкасл Челси Манчестер Сити Бруно Гимараэс
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НЬЮКАСЛ АСТОН ВИЛЛА
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