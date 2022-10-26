«Ньюкасл» не продаст свою звезду, заинтересовавшую топ-клубы

Английский «Ньюкасл» не планирует продавать полузащитника Бруно Гимараэса.

Среди претендентов на бразильца называются лондонский «Челси», мадридский «Реал» и «Манчестер Сити», однако руководство «сорок» намерено удержать ключевого игрока, докладывает инсайдер Экрем Конур. В ближайшее время предложения по 24-летнему хавбеку рассматриваться не будут, поскольку тот очень важен для планов наставника Эдди Хау.

Бруно Гимараэс провёл 10 матчей за «Ньюкасл» в нынешней кампании, отметившись двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами. Стоимость полузащитника оценивается порталом Transfermarkt в 50 млн евро.