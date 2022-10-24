Эмери готов возглавить клуб АПЛ

Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери вот-вот примет предложение «Астон Виллы».

Как сообщалось ранее, «Астон Вилла» решилась заплатить «Вильярреалу» требуемые 7 млн евро, чтобы освободить наставника от действующего контракта с испанским клубом. По информации Гильема Балаге, переговоры протекают очень успешно, и Эмери крайне близок к окончательной договорённости с руководством бирмингемцев.

«Астон Вилла» находится в поисках нового рулевого после увольнения Стивена Джеррарда. Решение об отставке англичанина было принято после поражения от «Фулхэма» (0:3) в матче Премьер-лиги.