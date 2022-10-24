«Астон Вилла» готова заплатить 7 миллионов евро «Вильярреалу» за Эмери

Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери может возглавить «Астон Виллу». По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, английский клуб вышел напрямую к испанскому специалисту и предложил выплатить за него сумму отступных в размере почти семи миллионов евро. 50-летний Эмери занимает пост главного тренера «Вильярреала» с июля 2020 года.

Напомним, после неудачного старта текущего сезона руководство «Астон Виллы» приняло решение уволить Стивена Джеррарда с поста наставника команды.

«Львы» занимают 14-е место в турнирной таблице Английской премьер-лиги, имея в своем активе 12 набранных очков за 12 матчей.