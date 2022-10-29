«Ньюкасл» разнёс оборону «Астон Виллы»

«Астон Вилла» блеснула в прошлом туре после увольнения Стивена Джеррарда и снова вернулась в ранг аутсайдера, пропустив множество мячей в матче с «Ньюкаслом».

Каллум Уилсон оформил дубль на стыке таймов, а Жоэлинтон и Мигель Альмирон довели счет до разгромного - 4:0. «Ньюкасл» уже четвертый с 24 очками в активе.