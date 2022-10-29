«Ньюкасл» разнёс оборону «Астон Виллы»

«Астон Вилла» блеснула в прошлом туре после увольнения Стивена Джеррарда и снова вернулась в ранг аутсайдера, пропустив множество мячей в матче с «Ньюкаслом».
Каллум Уилсон оформил дубль на стыке таймов, а Жоэлинтон и Мигель Альмирон довели счет до разгромного - 4:0. «Ньюкасл» уже четвертый с 24 очками в активе.
Протокол игры
|(1:0) Уилсон Каллум45'
|(2:0) Уилсон Каллум56'
|(3:0) Жоэлинтон59'
|(4:0) Альмирон Мигель68'
Поуп Ник•Триппьер Киран•Шёр Фабиан82' (Ласcеллс Джамал (82') •Ботман Свен71' (Таргетт Мэтт (71') •Бёрн Дэн•Лонгстафф Шон•Гимараэс Бруно83' (Шелви Джонджо (83') •Уиллок Джо71' (Мёрфи Джейкоб (71') •Альмирон Мигель86' (Сен-Максимен Аллан (86') •Уилсон Каллум86' (Вуд Крис (86') •Жоэлинтон 65'
Запасные: Кариус Лорис•Фрейзер Райан•Манкильо Хави
Мартинес Эмилиано35' (Ольсен Робин (35') •Кэш Мэтти69' (Динь Люка (69') •Конса Эзри•Мингс Тайрон•Янг Эшли•Дендонкер Леандер69' (Макгинн Джон (69') •Соарес Дуглас•Уоткинс Олли• 45'Буэндия Эмилиано61' (Коутиньо Филиппе (61') •Бэйли Леон61' (Рамси Джакоб (61') •Ингс Дэнни
Запасные: Арчер Камерон•Беднарек Ян•Чамберс Калум•Сансон Морган
29 октября. Стадион "Сент-Джеймс Парк".
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