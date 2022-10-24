«Астон Вилла» быстро нашла замену уволенному Стивену Джеррарду.

Новым главным тренером бирмингемцев стал Унаи Эмери, до сегодняшнего дня работавший в испанском «Вильярреале». Назначение подтвердила пресс-служба «Астон Виллы». По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, Эмери будет зарабатывать в английском клубе порядка 8 млн евро в год, также руководство «вилланов» выплатило «Вильярреалу» 6 млн евро отступных.

Унаи Эмери возглавлял «Вильярреал» с лета 2020 года, выиграв у руля «жёлтой субмарины» Лигу Европы и доведя коллектив до полуфинала минувшего розыгрыша Лиги чемпионов.