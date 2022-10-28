Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ньюкасл» готов предложить Гимараэсу зарплату в размере 230 тысяч евро в неделю

28 Октября 2022 • 13:16 Комментировать
Ньюкасл
...
Астон Вилла
1 1.80 X 3.70 2 4.40
29.10 17:00

«Ньюкасл» готов существенно повысить зарплату своему полузащитнику Бруно Гимараэсу, который в последние дни активно связан с мадридским «Реалом» и «Челси». По информации от The Telegraph, чтобы оградить бразильца от интереса со стороны топ-клубов, «сороки» готовы предложить хавбеку новый контракт с зарплатой в размере 230 тысяч евро в неделю.

Этим самым «Ньюкасл» сделает Гимараэса самым высокооплачиваемым футболистом в команде. Напомним, бразилец выступает за «сорок» с зимы 2022 года, когда перебрался из французского «Лиона».

В нынешнем сезоне на счету Бруно два гола и две результативные передачи в Английской премьер-лиге.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Бруно Гимараэс
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
НЬЮКАСЛ АСТОН ВИЛЛА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
29.10.22 в 14:30
Лестер Лестер
Манчестер Сити Манчестер Сити
7.40 5.40 1.39
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 28 Октября
14:03 · Англия. Премьер-лига
Мерсон – о результатах «Ливерпуля»: «Клопп наверно рвёт на себе волосы»
13:43 · Англия. Премьер-лига
Гюндоган не интересен «Баварии»
13:39 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» нашёл замену де Хеа в Испании
13:16 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» готов предложить Гимараэсу зарплату в размере 230 тысяч евро в неделю
13:15 · Россия. Премьер-лига
Корнеев не верит в то, что Захарян перейдёт в «Челси»
12:34 · Англия. Премьер-лига
Мангала: «После работы с Гвардиолой, у меня появилось ещё больше желания стать тренером»
12:25 · Англия. Премьер-лига
«Челси» готов составить конкуренцию «МЮ» в борьбе за молодого таланта из «Байера»
12:19 · Англия. Премьер-лига
Мангала: «Гвардиола объяснил мне, что я не подхожу под его игровой стиль»
12:03 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола очень высоко ценит Гюндогана и не хочет терять его в конце сезона
11:33 · Англия. Премьер-лига
Конте хочет видеть в «Тоттенхэме» звёздного украинца
10:43 · Англия. Премьер-лига
Игрок «Арсенала» - о ножевом ранении: «Мне очень повезло, ведь я видел, как умирал человек»
10:35 · Англия. Премьер-лига
Рэшфорд прокомментировал беспроигрышную серию «Манчестер Юнайтед»
10:35 · Россия. Премьер-лига
Корнеев рассказал, что консультировал топовый итальянский клуб по Захаряну
10:19 · Англия. Премьер-лига
В «Торино» намерены сохранить Влашича
09:46 · Англия. Премьер-лига
Агента Рюдигера обвиняют в шантаже Грановской, полиция уже назначила судебный процесс 1
Все новости
Рекомендуем