«Ньюкасл» готов предложить Гимараэсу зарплату в размере 230 тысяч евро в неделю

«Ньюкасл» готов существенно повысить зарплату своему полузащитнику Бруно Гимараэсу, который в последние дни активно связан с мадридским «Реалом» и «Челси». По информации от The Telegraph, чтобы оградить бразильца от интереса со стороны топ-клубов, «сороки» готовы предложить хавбеку новый контракт с зарплатой в размере 230 тысяч евро в неделю.

Этим самым «Ньюкасл» сделает Гимараэса самым высокооплачиваемым футболистом в команде. Напомним, бразилец выступает за «сорок» с зимы 2022 года, когда перебрался из французского «Лиона».

В нынешнем сезоне на счету Бруно два гола и две результативные передачи в Английской премьер-лиге.