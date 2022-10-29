Хау: «Понятия не имею, откуда пошли слухи о новом контракте Альмирона»

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау прокомментировал слухи о том, что клуб близок к достижению соглашения с полузащитником Мигелем Альмироном по поводу нового контракта, который должен быть подписан на более выгодных условиях.

«Понятия не имею, откуда пошли слухи о новом контракте Альмирона. Я люблю Мигеля, но между клубом и его агентами нет никаких переговоров. Сейчас напряжённый период, у команды много матчей – любые обсуждения контрактов состоятся позже», – сказал Хау на пресс-конференции.

В 12 матчах нынешнего сезона Английской премьер-лиги Альмирон отметился 6 голами – это на один больше, чем парагваец забил за два предыдущих розыгрыша чемпионата.