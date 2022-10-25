Гуд ибенинг! Зачем Эмери возвращается в Англию

Унаи Эмери возвращается в Англию, где возглавит «Астон Виллу». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» пытается понять, зачем испанский тренер меняет борьбу за зону Лиги чемпионов в Испании на попытки выжить в Премьер-лиге.

«Астон Вилла» определилась с новым главным тренером, и им станет Унаи Эмери. Наставник решил покинуть «Вильярреал», где довольно неплохо работал в последние годы. Со спортивной точки зрения такой шаг не выглядит очевидным. «Вильярреал» борется за зону Лиги чемпионов, всего на пять баллов отставая от мадридского «Атлетико», который идёт третьим. В свою очередь «Астон Вилла» всего на три очка опережает «Лидс», «Вулверхэмптон» и «Ноттингем», которые располагаются в зоне вылета. Зачем менять борьбу за Лигу чемпионов на возможность опуститься в Чемпионшип?

В этом смысле переход Эмери очень чётко показывает сегодняшний статус Премьер-лиги по сравнению с другими, даже топовыми чемпионатами. Тренер, который многое повидал и работал во главе больших клубов, срывается из зоны комфорта ради неясных перспектив. Однако Эмери понимает, что в перспективе у него будут отличные шансы на новый топ-клуб.

«Вильярреал» недавно выигрывал Лигу Европы, играл в Лиге чемпионов. Однако Эмери понимает, что какого-то серьёзного прогресса с «жёлтой субмариной» ему не добиться. У «Вильярреала» просто нет ресурсов на качественное усиление состава, чтобы соперничать с большими командами.

За последние три года «Вильярреал» на трансферы потратил менее 100 миллионов евро, а «Астон Вилла» за этот же период – более 300. Для понимания разницы: весь состав «жёлтой субмарины» стоит, по оценке transfermarkt, 360 миллионов. То есть «Астон Вилла» за три года могла практически полностью выкупить «Вильярреал».

Конечно, деньги вряд ли являются самым важным аргументом. Хотя наверняка Эмери серьёзно увеличит зарплату. Однако будь дело в них, испанец мог бы отправиться куда-то на Ближний Восток. Просто намного проще построить сильную команду, когда на это есть средства. С бюджетом «Астон Виллы» Эмери сможет выбирать игроков, которые ему нужны, а не тех, которых просто получится подписать.

Наверняка Эмери понимает, что с «Вильярреалом» он упёрся в потолок. Он добился отличных результатов, но даже в Испании «жёлтая субмарина» остаётся середняком. Качественного прогресса в результатах добиться не получится.

«Астон Вилла», конечно, тоже не выглядит клубом, с которым можно чего-то добиться в ближайшее время. В Англии слишком сильная конкуренция, а возможности бирмингемцев едва ли позволят соперничать с топ-6, а также присоединяющимся к ней «Ньюкаслом». Однако работать в Англии сейчас просто интереснее, здесь концентрация топ-игроков выше, чем где-либо. В Премьер-лиге трудятся почти все лучшие тренеры, что точно должно заводить с профессиональной точки зрения.

Помимо этого, у Эмери явно не закрыты в Англии дела. После его работы в «Арсенале» осталось очень странное впечатление. Испанец не смог вернуть «канониров» в топ-4 и даже проиграл финал своей любимой Лиги Европы. Кажется, в Англии больше запомнили не работу Эмери как тренера, а его проблемы с языком, когда он даже не мог правильно поздороваться на пресс-конференции. Теперь у испанца будет отличная возможность доказать, что он может добиваться успеха.

При этом, кажется, что из «Астон Виллы» намного проще попасть в топ-клуб, чем из «Вильярреала». Эмери по тем или иным причинам не зовут в «Барселону» или «Реал», а других грандов в Испании нет. В Англии же топ-клубы часто смотрят на тех, кто уже успешно работает в чемпионате, и приглашают их. Если Эмери сможет показать с «Астон Виллой» мощную игру, то он получит своё предложение и ещё один шанс в большой команде.

Роман Андреев