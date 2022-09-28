«Ньюкасл» следит за 18-летним Андреем Сантосом

«Ньюкасл» проявляет интерес к 18-летнего полузащитнику «Васко да Гамы» Андрею Сантосу, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, за бразильцем следят и многие другие клубы.

Действующий контракт Сантоса с его нынешним клубом рассчитан до сентября 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает молодого футболиста в 5 миллионов евро. В текущем году хавбек провёл в составе «Васко да Гамы» 26 матчей, забив в них шесть голов.

После семи проведённых матчей текущего розыгрыша АПЛ «Ньюкасл» набрал восемь очков, расположившись на 10-м месте турнирной таблицы чемпионата Англии. Свой следующий матч подопечные Эдди Хау проведут 1 октября против «Фулхэма». Встреча начнётся в 17:00 по московскому времени.