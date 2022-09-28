Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ньюкасл» следит за 18-летним Андреем Сантосом

28 Сентября 2022 • 11:56 Комментировать
Фулхэм
...
Ньюкасл
1 3.10 X 3.45 2 2.25
01.10 17:00

«Ньюкасл» проявляет интерес к 18-летнего полузащитнику «Васко да Гамы» Андрею Сантосу, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, за бразильцем следят и многие другие клубы.

Действующий контракт Сантоса с его нынешним клубом рассчитан до сентября 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает молодого футболиста в 5 миллионов евро. В текущем году хавбек провёл в составе «Васко да Гамы» 26 матчей, забив в них шесть голов.

После семи проведённых матчей текущего розыгрыша АПЛ «Ньюкасл» набрал восемь очков, расположившись на 10-м месте турнирной таблицы чемпионата Англии. Свой следующий матч подопечные Эдди Хау проведут 1 октября против «Фулхэма». Встреча начнётся в 17:00 по московскому времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Васко Да Гама Андрей Сантос
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ФУЛХЭМ НЬЮКАСЛ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 28 Сентября
12:03 · Англия. Премьер-лига
Виллаш-Боаш рассказал о сорвавшемся трансфере Фалькао в «Челси» в 2011 году
11:56 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» следит за 18-летним Андреем Сантосом
11:49 · Англия. Премьер-лига
Конате готов вернуться в состав «Ливерпуля»
11:49 · Англия. Премьер-лига
Колвилл: «Понимаю, почему «Челси» назначил Поттера»
11:43 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» сделает предложение по лидеру «Лестера»
11:42 · Англия. Премьер-лига
Перес не исключает, что в будущем Мбаппе и Холанн будут играть за «Реал»
11:08 · Англия. Премьер-лига
«Интер» хочет купить футболиста «Челси»
10:55 · Англия. Премьер-лига
У «Барселоны» и «Ливерпуля» появился конкурент в борьбе за Асенсио
10:45 · Англия. Премьер-лига
Магуайр не сыграет в дерби с «Манчестер Сити»
10:38 · Англия. Премьер-лига
Виллаш-Боаш рассказал, как «Челси» упустил Модрича
10:26 · Англия. Премьер-лига
Виллаш-Боаш: «У меня не было поддержки в «Челси», ведь Абрамович в то время судился с Березовским» 1
09:29 · Англия. Премьер-лига
Хендерсон назвал двух игроков с самым сильным ударом в АПЛ
09:11 · Англия. Премьер-лига
В «МЮ» началась борьба за номер Роналду
09:02 · Англия. Премьер-лига
Экс-игрок «Манчестер Сити»: «Арсенал» - лучшая команда Англии»
08:55 · Англия. Премьер-лига
Каррагер предсказал крах карьеры Магуайра в «Манчестер Юнайтед»
Все новости
Рекомендуем