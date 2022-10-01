Хау: «Я очень доволен игрой»

В матче девятого тура английской Премьер-Лиги «Ньюкасл» уже в дебюте матча против «Фулхэма» получил численное большинство после удаления в стане соперника, и уверенно победил со счетом 4:1. Наставник «сорок» Эдди Хау очень доволен итогами матча.

- Перед началом матча у меня были хорошие ощущения, и они начали подтверждаться с самого начала игры. Конечно, красная карточка облегчила нашу задачу, но и игроки сами по себе сделали все безупречно. Они стремились забить, больше и больше, это правильный менталитет. Рад, что пауза не сказалась на нашей игре, - цитирует мнение Эдди Хау BBC Sport.