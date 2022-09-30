Нападающий австралийского клуба «Сентрал Кост» Гаранг Куол перешёл в «Ньюкасл». Об этом сообщает официальный сайт «сорок».

Отмечается, что 18-летний австралиец присоединится к своей новой команде в январе следующего года, а пока он продолжит выступать за «Сентрал Кост». Сумма сделки не разглашается. Портал Transfermarkt оценивает молодого форварда в 100 тысяч евро.

Всего в составе своей нынешней команды Куол провёл 10 матчей, забив в них четыре гола и отдав одну результативную передачу.

После семи проведённых матчей в текущем розыгрыше АПЛ «Ньюкасл» набрал восемь очков, расположившись на 10-й строчке турнирной таблицы чемпионата Англии.