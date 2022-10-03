Уилсон продлил контракт с «Ньюкасл Юнайтед»

Руководству «Ньюкасл Юнайтед» удалось сохранить в своём составе одного из лидеров, а именно форварда Каллума Уилсона.

По информации The Athletic, английский нападающий согласился продлить контракт с «сороками», что сделает его одним из самых высокооплачиваемых игроков в команде. Сообщается, что Уилсон был заинтересован в продолжении карьеры на севере Англии и из-за желания помогать в развитии молодых футболистов.

Напомним, что Каллум выступает за «Ньюкасл» с 2020 года. В текущем сезоне АПЛ форвард из-за травм провёл лишь четыре игры, в которых отметился тремя забитыми мячами.

