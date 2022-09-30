Исак готов помочь «Ньюкаслу», травма оказалась несерьёзной

Форвард сборной Швеции Александр Исак пропустил матчи национальной команды в сентябре из-за полученной травмы уже в расположении сборной. 22 сентября он вернулся в «Ньюкасл», где начал восстановление после травмы.

Как заявил на пресс-конференции главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау, подозрения о том, что 23-летий швед выпал из строя надолго, не подтвердились, и обследование показало, что травма не такая серьезная, как могла показаться изначально. Форвард уже тренируется на поле и выглядит неплохо.

Исак обошелся казне «Ньюкасла» в 70 млн евро, в пяти матчах сезона он забил три гола.