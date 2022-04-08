Ареола: «Мы хорошо защищались вдесятером и надеемся, что пройдём в полуфинал»

Голкипер «Вест Хэма» Альфонс Ареола прокомментировал итог матча Лиги Европы против «Лиона».

«Я думаю, что после красной карточки нам нужно было сосредоточиться на том, чтобы не проиграть игру. Мы знали, что «Лион» — хорошая команда. Я знал, что у них есть способность плотно играть на небольших участках поля», - сказал вратарь «Вест Хэма».

Он добавил, что команда надеется пройти в полуфинал.

«Я думаю, что мы хорошо защищались вдесятером, и мы будем продолжать надеяться, что пройдем в полуфинал», - добавил Ареоля.

Первый четвертьфинальный поединок между «Вест Хэмом» и «Лионом» закончился со счетом 1:1.