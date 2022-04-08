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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Крессвелл пропустит ответный матч с «Лионом»

08 Апреля 2022 • 12:57 Комментировать
Вест Хэм
1:1
Лион
окончен

Защитник «Вест Хэма» Аарон Крессвелл пропустит ответную игру четвертьфинала Лиги Европы с «Лионом», но сможет выйти в полуфинале, при условии что «Вест Хэм» пройдет дальше.

Левый защитник был удален с поля на последних минутах первого тайма, когда он сбил нападающего французского клубу Мусу Дембеле. Рефери Феликс Цвайер без колебаний показал красную карточку, что вызвало споры между арбитром и игроками «Вест Хэма».

По правилам УЕФА, прямая красная карточка в Лиге Европы означает, что игрок автоматически пропустит одну игру. Если «молоткам» удастся победить и выйти в полуфинал, защитник, скорее всего, сможет выйти на поле.

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Евро-Футбол.Ру,
Вест Хэм Аарон Крессвелл
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