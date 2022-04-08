Крессвелл пропустит ответный матч с «Лионом»

Защитник «Вест Хэма» Аарон Крессвелл пропустит ответную игру четвертьфинала Лиги Европы с «Лионом», но сможет выйти в полуфинале, при условии что «Вест Хэм» пройдет дальше.

Левый защитник был удален с поля на последних минутах первого тайма, когда он сбил нападающего французского клубу Мусу Дембеле. Рефери Феликс Цвайер без колебаний показал красную карточку, что вызвало споры между арбитром и игроками «Вест Хэма».

По правилам УЕФА, прямая красная карточка в Лиге Европы означает, что игрок автоматически пропустит одну игру. Если «молоткам» удастся победить и выйти в полуфинал, защитник, скорее всего, сможет выйти на поле.