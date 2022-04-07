Игрок сборной Италии Анджело Огбонна надеется вернуться в строй до конца сезона после травмы колена.

Бывший защитник «Торино» и «Ювентуса» получил травму колена в ноябре после отличного старта сезона в «Вест Хэме». Его выздоровление продолжается, как и ожидалось, поэтому итальянец надеется вернуться в строй до конца сезона.

«Мы идем по пути восстановления, поэтому я надеюсь, что смогу оставить хороший след до конца сезона», — сказал он Sky Sport Italia.

Также он прокомментировал противостояние «Вест Хэма» и «Лиона» в Лиге Европы.

«Нас можно считать фаворитом дома. Мы хотели бы выиграть первый матч, но мы уважаем «Лион». Команда с большим потенциалом, которая заслуживает Лиги чемпионов», - сказал Огбонна.