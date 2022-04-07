Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Огбонна надеется вернуться в строй до конца сезона

07 Апреля 2022 • 21:01 Комментировать
Вест Хэм
...
Лион
2.00 3.55 3.65
Через 0 ч. 11 мин.

Игрок сборной Италии Анджело Огбонна надеется вернуться в строй до конца сезона после травмы колена.

Бывший защитник «Торино» и «Ювентуса» получил травму колена в ноябре после отличного старта сезона в «Вест Хэме». Его выздоровление продолжается, как и ожидалось, поэтому итальянец надеется вернуться в строй до конца сезона.

«Мы идем по пути восстановления, поэтому я надеюсь, что смогу оставить хороший след до конца сезона», — сказал он Sky Sport Italia.

Также он прокомментировал противостояние «Вест Хэма» и «Лиона» в Лиге Европы.

«Нас можно считать фаворитом дома. Мы хотели бы выиграть первый матч, но мы уважаем «Лион». Команда с большим потенциалом, которая заслуживает Лиги чемпионов», - сказал Огбонна.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Вест Хэм Анджело Огбонна
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ВЕСТ ХЭМ ЛИОН
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
08.04  22:00 Ньюкасл ... Вулверхэмптон 2.44 3.20 3.15
Все матчи
Новости
Сегодня, 07 Апреля
21:45 · Англия. Премьер-лига
Скауты «Манчестер Юнайтед» следят за вингером «Вильярреала»
21:31 · Англия. Премьер-лига
Жоржиньо: «Понадобится время, чтобы забыть о провале с Македонией»
21:17 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» интересуется защитником сборной Хорватии
21:09 · Англия. Премьер-лига
Фанаты «Реала» на матче с «Челси»: «Гибралтар – наш!»
21:05 · Англия. Премьер-лига
«Вулверхэмптон» может подписать полузащитника сборной Португалии
21:01 · Англия. Премьер-лига
Огбонна надеется вернуться в строй до конца сезона
20:55 · Англия. Премьер-лига
Серена: «Лукаку и Бензема по-разному реагируют на обстоятельства»
20:36 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» связался с Дибалой
20:32 · Англия. Премьер-лига
Манчини подозревают в нелегальном доходе
20:10 · Англия. Премьер-лига
Тухель: «Промах Лукаку может дорого обойтись»
19:25 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» согласовал переход 19-летнего португальца
19:21 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» следит за ситуацией с Бремером
19:11 · Англия. Премьер-лига
Наставник «Ньюкасла» не хочет, чтобы клуб продавал Сен-Максимена
19:02 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» планирует приобрести Консу
18:56 · Англия. Премьер-лига
Фабио Виейра впечатлил скаутов «Манчестер Юнайтед»
Все новости
Рекомендуем