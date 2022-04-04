«Лион» может не досчитаться двух главных игроков в матче с «Вест Хэмом»

Футболисты «Лиона» Максанс Какере и Карл Токо Экамби могут пропустить первый четвертьфинальный матч Лиги Европы против «Вест Хэма» из-за травмы.

Какере получил травму колена на тренировке на прошлой неделе, и ожидается, что он пропустит оба матча четвертьфинала против «Вест Хэма».

Тем временем Токо Экамби пропустил матч с «Анжером» из-за болезни, предположительно из-за ковида, и сомнительно, что он отправится с командой в Лондон.

Между тем, главный тренер «Лиона» может рассчитывать на новобранца клуба бразильца «Тете», который недавно пришел в команду из донецкого «Шахтёра».