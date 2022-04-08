Боуэн: «Думаю, что удаление Крессвелла – это слишком»

Полузащитник «Вест Хэма» Джаррод Боуэн высказал свое мнение по поводу удаления Аарона Крессвелла.

«Если честно, я думал, что красная карточка – это слишком. Я не видел этот момент в записи, но было похоже, что Дембеле уходит от ворот и Крессвелл лишь слегка коснулся его рукой», - сказал Боуэн.

«Вест Хэм» остался вдесятером в игре Лиги Европы против «Лиона», но смог свести матч к ничьей 1:1.

«Судья принял решение, и нам нужно было быстро соображать с десятью игроками. Я думал, что мы хорошо справились, и да, мы пропустили гол, но нужно отыграться через неделю», - сказал он.