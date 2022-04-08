Удаление помешало «Вест Хэму» победить в первом матче 1/4 финала Лиги Европы

Состоялась четвертьфинальная встреча Лиги Европы между английским «Вест Хэмом» и французским «Лионом» (1:1).

Несмотря на удаление Арона Крессуэлла в первом тайме за фол последней надежды, повлёкший за собой красную карточку, «молотобойцы» забили первыми. Джаррод Боуэн на 52-й минуте вывел хозяев поля вперёд, но Танги Ндомбеле на 66-й восстановил паритет на табло перед ответной игрой.

Ответный матч состоится во Франции 14 апреля.