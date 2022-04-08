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Лига Европы

Удаление помешало «Вест Хэму» победить в первом матче 1/4 финала Лиги Европы

08 Апреля 2022 • 00:04 Комментировать
Вест Хэм
1:1
Лион
окончен

Состоялась четвертьфинальная встреча Лиги Европы между английским «Вест Хэмом» и французским «Лионом» (1:1).

Несмотря на удаление Арона Крессуэлла в первом тайме за фол последней надежды, повлёкший за собой красную карточку, «молотобойцы» забили первыми. Джаррод Боуэн на 52-й минуте вывел хозяев поля вперёд, но Танги Ндомбеле на 66-й восстановил паритет на табло перед ответной игрой.

Ответный матч состоится во Франции 14 апреля.

Протокол игры  
Вест Хэм 1:1Лион
(1:0) Боуэн Джаррод52'   
  66'Н'Домбеле Тангай (1:1)
Ареола АльфонсФредерикс РайанДоусон КрэйгЗума КуртКрессуэлл Арон   45'Соучек ТомашРайс ДекланБоуэн Джаррод   90'Форнальс ПаблоБенрахма Саид  46' (Джонсон Бен (  46') Антонио Майкл   88'
Запасные: Масуаку АртурНоубл МаркАлез АджиболаКрал АлексВлашич НиколаФабьянски ЛукашДиоп ИссаЦоуфал ВладимирЯрмоленко АндрейРэндолф ДарренПеркинс Сонни
Лопеш АнтониГюсто МалоБоатенг Жером  64' (Тете (  64') Люкеба КастеллоЭмерсон ПалмиериМендес Тьяго  90' (Денайер Джейсон (  90') Н'Домбеле ТангайФевр Ромен  64' (Экамби Карл Токо (  64') Пакета ЛукасАуа УссемДембеле Мусса II
Запасные: Боннви КейнКадевере ТиноДа Сильва ДамьенПоллерсбек ЮлианДюбуа ЛеоРен-Аделед ЖеффМилагрес ЭнрикеБаркола Бредли
07 апреля. Стадион "Олимпийский (Лондон)" (Лондон).

 

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окончен РБ Лейпциг 1:1 Аталанта
окончен Брага 1:0 Глазго Рейнджерс 2.30 3.35 3.15
окончен Вест Хэм 1:1 Лион 2.00 3.55 3.65
окончен Айнтрахт Фр 1:1 Барселона 4.90 4.15 1.73
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