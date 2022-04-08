Удаление помешало «Вест Хэму» победить в первом матче 1/4 финала Лиги Европы

Состоялась четвертьфинальная встреча Лиги Европы между английским «Вест Хэмом» и французским «Лионом» (1:1).
Несмотря на удаление Арона Крессуэлла в первом тайме за фол последней надежды, повлёкший за собой красную карточку, «молотобойцы» забили первыми. Джаррод Боуэн на 52-й минуте вывел хозяев поля вперёд, но Танги Ндомбеле на 66-й восстановил паритет на табло перед ответной игрой.
Ответный матч состоится во Франции 14 апреля.
Протокол игры
|(1:0) Боуэн Джаррод52'
|66'Н'Домбеле Тангай (1:1)
Ареола Альфонс•Фредерикс Райан•Доусон Крэйг•Зума Курт•Крессуэлл Арон • 45'Соучек Томаш•Райс Деклан•Боуэн Джаррод • 90'Форнальс Пабло•Бенрахма Саид 46' (Джонсон Бен ( 46') •Антонио Майкл 88'
Лопеш Антони•Гюсто Мало•Боатенг Жером 64' (Тете ( 64') •Люкеба Кастелло•Эмерсон Палмиери•Мендес Тьяго 90' (Денайер Джейсон ( 90') •Н'Домбеле Тангай•Февр Ромен 64' (Экамби Карл Токо ( 64') •Пакета Лукас•Ауа Уссем•Дембеле Мусса II
07 апреля. Стадион "Олимпийский (Лондон)" (Лондон).