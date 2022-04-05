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Чемпионат Франции. 1 лига

У президента «Лиона» было «видение», что клуб выиграет Лигу Европы

05 Апреля 2022 • 10:47 Комментировать
Вест Хэм
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Лион
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07.04 22:00

Президент «Лиона» Жан-Мишель Ола рассказал журналистам, что у него было «видение» о победе в Лиге Европы, сообщает RMC.

«Я думаю, что этот год будет хорошим. У меня были подобные озарения, когда мы поднялись в Лигу 1 и когда мы завоевали наш первый титул чемпиона Франции!, - сказал он журналистам.

Президент клуба отметил, что его предсказание основывается не только на мистике, но и на подписании бразильца Тете, а также достижение консенсуса с болельщиками клуба.

«Лион» сыграет в четвертьфинале Лиги Европы с «Вест Хэмом». Первый матч пройдет в четверг, 7 апреля.

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Евро-Футбол.Ру,
Лион
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ВЕСТ ХЭМ ЛИОН
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