У президента «Лиона» было «видение», что клуб выиграет Лигу Европы

Президент «Лиона» Жан-Мишель Ола рассказал журналистам, что у него было «видение» о победе в Лиге Европы, сообщает RMC.

«Я думаю, что этот год будет хорошим. У меня были подобные озарения, когда мы поднялись в Лигу 1 и когда мы завоевали наш первый титул чемпиона Франции!, - сказал он журналистам.

Президент клуба отметил, что его предсказание основывается не только на мистике, но и на подписании бразильца Тете, а также достижение консенсуса с болельщиками клуба.

«Лион» сыграет в четвертьфинале Лиги Европы с «Вест Хэмом». Первый матч пройдет в четверг, 7 апреля.