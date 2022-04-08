Мойес: «Сегодня играли не очень хорошо, но остаёмся в хорошем настроении»

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Моейс прокомментировал удаление защитника клуба Аарона Крессвелла в первом четвертьфинальном матче Лиги Европы против «Лиона».

«Во-первых, нужно посмотреть на фол на Джарроде Боуэне в перед удаление Крессвелла. Я надеялся, что VAR обратит на это внимание. Конечно, я не буду комментировать судью. Я отвечу на другие вопросы, но я не собираюсь обсуждать рефери сегодня вечером», - сказал Мойес.

Он добавил, что в команде с оптимизмом смотрят на ответную встречу.

«Я не знаю, уменьшилось ли давление, потому что мы хотим пройти в полуфинал. Мы играли не очень хорошо, и на следующей неделе мы сможем сыграть намного лучше», - добавил наставник «Вест Хэма». Матч закончился со счетом 1:1.

Ответная игра состоится через неделю в Лионе.