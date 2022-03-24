«Вест Хэм» близок к выкупу Ареола у «ПСЖ»

Голкипер Альфонс Ареола, арендованный «Вест Хэмом» у «ПСЖ», в скором времени может быть выкуплен английским клубом.

В арендном соглашении француза с «молотобойцами» присутствует опция выкупа за 13 млн евро, которая в ближайшее время будет активирована. Об этом сообщает Jeunes Footeux. Издание утверждает, что Ареола счастлив в Лондоне, а главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес планирует сделать его основным вратарём в следующем сезоне.

29-летний Альфонс Ареола принял участие в 14 матчах в текущем сезоне, пропустив в них 11 мячей и 7 раз сохранив ворота в неприкосновенности.