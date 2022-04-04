Мойес: «Думаю, с «Эвертоном» всё будет впорядке»

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес прокомментировал ситуацию с «Эвертоном».

«Думаю, с «Эвертоном» все будет в порядке. У них есть игроки на флангах, которые могут забивать голы, поэтому я думаю, что у «Эвертона» не будет проблем с выживанием», - сказал Мойес после матча между двумя этим клубами, который закончился со счетом 2:1 в пользу «молотков».

этой игры «Эвертон» занимает 17-е место в таблице АПЛ. От зоны вылета клуб отделяет 3 очка.

Впрочем, босс «Вест Хэма» добавил, что нахождение рядом с зоной вылет не является приятным.

Это не самое лучшее место, и никогда не знаешь, как все пойдет», - добавил шотландец.