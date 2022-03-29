Карлтон Коул: «Деклан Райс останется в «Вест Хэме»

Бывший нападающий «Вест Хэма» Карлтон Коул считает, что Деклан Райс не сменит клубную прописку в ближайшее время.

23-летний полузащитник давно входит в список трансферных целей ведущих клубов английской Премьер-лиги. В числе главных претендентов называются «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «Челси». Однако «Вест Хэм» не торопится продавать свою звезду, поэтому запрашивает 150 млн фунтов стерлингов.

«Я не думаю, что Райс уйдёт этим летом. Другие клубы не смогут позволить себе его покупку, – считает Коул. – «Челси» сейчас не до этого, а «Манчестер Юнайтед» – не лучший вариант», – цитирует экс-футболиста сборной Англии Daily Mail.