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Карлтон Коул: «Деклан Райс останется в «Вест Хэме»

29 Марта 2022 • 21:41 Комментировать
Вест Хэм
...
Эвертон
1.75 3.80 4.50
03.04 16:00

Бывший нападающий «Вест Хэма» Карлтон Коул считает, что Деклан Райс не сменит клубную прописку в ближайшее время.

23-летний полузащитник давно входит в список трансферных целей ведущих клубов английской Премьер-лиги. В числе главных претендентов называются «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «Челси». Однако «Вест Хэм» не торопится продавать свою звезду, поэтому запрашивает 150 млн фунтов стерлингов.

«Я не думаю, что Райс уйдёт этим летом. Другие клубы не смогут позволить себе его покупку, – считает Коул. – «Челси» сейчас не до этого, а «Манчестер Юнайтед» – не лучший вариант», – цитирует экс-футболиста сборной Англии Daily Mail.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Ливерпуль Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Вест Хэм Карлтон Коул Деклан Райс
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ВЕСТ ХЭМ ЭВЕРТОН
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