«Вест Хэм» победил «Эвертон», который доигрывал встречу вдесятером

«Вест Хэм» обыграл в 31-м туре чемпионата Англии «Эвертон» со счётом 2:1.

Арон Крессуэлл открыл счёт в матче на 32-й минуте. «Ириски» ответили на это взятием ворот – мяч провёл Мэйсон Холгейт, но через шесть минут Джаррод Боуэн вновь вывел «молотобойцев» вперёд.

Стоит отметить, что на 65-й минуте у «Эвертона» был удалён Майкл Кин.

После победы «Вест Хэм» набрал 51 очко, сколько же у «Тоттенхэма» и «Манчестер Юнайтед». Лидирует «Манчестер Сити», имея в активе 73 балла.