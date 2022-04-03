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«Вест Хэм» победил «Эвертон», который доигрывал встречу вдесятером

03 Апреля 2022 • 17:57 Комментировать
Вест Хэм
2:1
Эвертон
окончен

«Вест Хэм» обыграл в 31-м туре чемпионата Англии «Эвертон» со счётом 2:1.

Арон Крессуэлл открыл счёт в матче на 32-й минуте. «Ириски» ответили на это взятием ворот – мяч провёл Мэйсон Холгейт, но через шесть минут Джаррод Боуэн вновь вывел «молотобойцев» вперёд.

Стоит отметить, что на 65-й минуте у «Эвертона» был удалён Майкл Кин.

После победы «Вест Хэм» набрал 51 очко, сколько же у «Тоттенхэма» и «Манчестер Юнайтед». Лидирует «Манчестер Сити», имея в активе 73 балла.

Протокол игры  
Вест Хэм 2:1Эвертон
(1:0) Крессуэлл Арон32'   
  53'Холгейт Мэйсон (1:1)
(2:1) Боуэн Джаррод59'   
Фабьянски ЛукашФредерикс РайанДоусон КрэйгЗума КуртКрессуэлл Арон   90'Соучек ТомашРайс ДекланБоуэн Джаррод  71' (Ноубл Марк (  71') Бенрахма Саид  82' (Ярмоленко Андрей (  82') Форнальс ПаблоАнтонио Майкл
Запасные: Масуаку АртурАлез АджиболаКрал АлексВлашич НиколаДиоп ИссаЦоуфал ВладимирАреола Альфонс
Пикфорд ДжорданКенни ДжонджоКин Майкл   34'   65'Годфри БенМиколенко ВиталийДукуре АбдулайХолгейт Мэйсон   84'Айуоби АлексГрэй ДемарайКалверт-Льюин Доминик  78' (Гордон Энтони (  78') Ришарлисон
Запасные: Бегович АсмирЛонерган ЭндиЭль-Гази АнварIsaac PriceДелф ФабианБрэнтуэйт ДжерредАлли ДелеДоббин ЛьюисРондон Саломон
03 апреля. Стадион "Олимпийский (Лондон)" (Лондон).

 

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окончен Вест Хэм 2:1 Эвертон 1.85 3.50 4.50
Идет 23 минута Тоттенхэм 0:0 Ньюкасл 1.56 4.40 5.80
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