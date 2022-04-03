«Вест Хэм» победил «Эвертон», который доигрывал встречу вдесятером

«Вест Хэм» обыграл в 31-м туре чемпионата Англии «Эвертон» со счётом 2:1.
Арон Крессуэлл открыл счёт в матче на 32-й минуте. «Ириски» ответили на это взятием ворот – мяч провёл Мэйсон Холгейт, но через шесть минут Джаррод Боуэн вновь вывел «молотобойцев» вперёд.
Стоит отметить, что на 65-й минуте у «Эвертона» был удалён Майкл Кин.
После победы «Вест Хэм» набрал 51 очко, сколько же у «Тоттенхэма» и «Манчестер Юнайтед». Лидирует «Манчестер Сити», имея в активе 73 балла.
Протокол игры
|(1:0) Крессуэлл Арон32'
|53'Холгейт Мэйсон (1:1)
|(2:1) Боуэн Джаррод59'
Фабьянски Лукаш•Фредерикс Райан•Доусон Крэйг•Зума Курт•Крессуэлл Арон • 90'Соучек Томаш•Райс Деклан•Боуэн Джаррод 71' (Ноубл Марк ( 71') •Бенрахма Саид 82' (Ярмоленко Андрей ( 82') •Форнальс Пабло•Антонио Майкл
Пикфорд Джордан•Кенни Джонджо•Кин Майкл 34' • 65'Годфри Бен•Миколенко Виталий•Дукуре Абдулай•Холгейт Мэйсон • 84'Айуоби Алекс•Грэй Демарай•Калверт-Льюин Доминик 78' (Гордон Энтони ( 78') •Ришарлисон
03 апреля. Стадион "Олимпийский (Лондон)" (Лондон).