Салах готов пойти на компромисс, чтобы остаться в «Ливерпуле»

Нападающий «Ливерпуля» Мохаммед Салах готов пойти на уступки в переговорах с мерсисайдцами о продлении контракта, сообщает Mirror.

По сведениям источника, египтянин готов пойти на компромисс, чтобы остаться в своём нынешнем клубе. Ранее сообщалось, что футболист никак не может договориться с «Ливерпулем» о продлении контракта и готов перейти в «Барселону».

За английский клуб Салах выступает с 2017 года. В текущем сезоне он провёл 37 матчей за «Ливерпуль» во всех турнирах, отметившись 28 забитыми мячами 10 результативными передачами.

Контракт футболиста сборной Египта с мерсисайдцами рассчитан до лета следующего года. Портал Transfermarkt оценивает Салаха в 100 миллионов евро.