«Ему пора определиться, футболист он или нет» - Коллимор раскритиковал Деле Алли

Бывший футболист сборной Англии Стэн Коллимор раскритиковал выступающего за «Эвертон» Деле Алли. Бывшая надежда английского футбола покинула «Тоттенхэм» и присоединилась к «Эвертону», но произвести впечатление на Фрэнка Лэмпарда Деле Алли не сумел и сейчас уже «Эвертон» подумывает об его продаже.

- Деле пора решить, любит он футбол или нет. Время, когда он считался главной надеждой английского футбола, далеко позади. Может, ему лучше найти что-то, что больше нравится ему, что захватывает его, а не кочевать от клуба к клубу и злить тренеров и поклонников этих клубов. Он должен посмотреть в зеркало и честно ответить себе на этот вопрос - хочет ли он быть футболистом? - считает Коллимор, слова которого цитирует Mirror.