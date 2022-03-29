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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ему пора определиться, футболист он или нет» - Коллимор раскритиковал Деле Алли

29 Марта 2022 • 20:05 Комментировать
Вест Хэм
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Эвертон
1.75 3.80 4.50
03.04 16:00

Бывший футболист сборной Англии Стэн Коллимор раскритиковал выступающего за «Эвертон» Деле Алли. Бывшая надежда английского футбола покинула «Тоттенхэм» и присоединилась к «Эвертону», но произвести впечатление на Фрэнка Лэмпарда Деле Алли не сумел и сейчас уже «Эвертон» подумывает об его продаже.

- Деле пора решить, любит он футбол или нет. Время, когда он считался главной надеждой английского футбола, далеко позади. Может, ему лучше найти что-то, что больше нравится ему, что захватывает его, а не кочевать от клуба к клубу и злить тренеров и поклонников этих клубов. Он должен посмотреть в зеркало и честно ответить себе на этот вопрос - хочет ли он быть футболистом? - считает Коллимор, слова которого цитирует Mirror.

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Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Стэн Коллимор Деле Алли
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ВЕСТ ХЭМ ЭВЕРТОН
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