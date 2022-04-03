Лэмпард-тренер уже сравнялся по количеству красных карточек с Лэмпардом-игроком за всю его карьеру

В матче тридцать первого тура чемпионата Англии «Вест Хэм» принимал в домашнем матче «Эвертон» и одержал победу со счетом 2:1. Фрэнк Лэмпард, главный тренер «ирисок», кода-то начинавший карьеру в качестве игрока «Вест Хэма», получил в этой игре красную карточку, которая стала уже третьей в его не столь и продолжительной тренерской карьере.

Это столько же, сколько за всю свою игровую карьеру на зеленом поле получил Лэмпард в качестве игрока. «Эвертон» занимает семнадцатое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, в настоящий момент команда ведет борьбу за выживание в высшей лиге.