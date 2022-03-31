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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Лион» хочет приобрести защитника «Вест Хэма» Диопа

31 Марта 2022 • 15:24 Комментировать
Вест Хэм
...
Эвертон
1.75 3.75 4.60
03.04 16:00
Французский «Лион» ближайшим летом постарается купить защитника лондонского «Вест Хэма» Иссу Диопа, который ранее выступал в Лиге 1 за «Тулузу». Об этом сообщает местное издание L`Equipe.
 
В этом сезоне Диоп не так часто попадает в основу «молотобойцев» из-за прихода в команду Курта Зума. Недавно также появлялись слухи о том, что в услугах Диопа заинтересован «Ливерпуль», но футболист понимает, что не будет играть в основе мерсисайдского клуба, поэтому вряд ли согласится переехать на «Энфилд».
 
На счету Диопа в этом сезоне 11 матчей в чемпионате Англии, в которых француз отличился одной голевой передачей.
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Евро-Футбол.Ру,
Лион Вест Хэм Исса Диоп
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ВЕСТ ХЭМ ЭВЕРТОН
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