«Лион» хочет приобрести защитника «Вест Хэма» Диопа

Французский «Лион» ближайшим летом постарается купить защитника лондонского «Вест Хэма» Иссу Диопа, который ранее выступал в Лиге 1 за «Тулузу». Об этом сообщает местное издание L`Equipe.

В этом сезоне Диоп не так часто попадает в основу «молотобойцев» из-за прихода в команду Курта Зума. Недавно также появлялись слухи о том, что в услугах Диопа заинтересован «Ливерпуль», но футболист понимает, что не будет играть в основе мерсисайдского клуба, поэтому вряд ли согласится переехать на «Энфилд».

На счету Диопа в этом сезоне 11 матчей в чемпионате Англии, в которых француз отличился одной голевой передачей.