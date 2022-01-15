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«Через тернии - к звездам» - до своих успехов с «Лестером» Джейми Варди собирался стать аниматором на Ибице

15 Января 2022 • 19:42 Комментировать
Лестер
...
Тоттенхэм
19.01 22:30

Бывший одноклубник Джейми Варди Бен Маршалл, в интервью английским СМИ не раз упоминал историю о том, как Варди едва не стал аниматором на Ибице. Маршалл и Варди выступали вместе в сезоне 2012/2013. «Вспоминаю, как он хотел оставить все и уехать аниматором на Ибицу. У него было предложение оттуда. Спросите у Джейми, он вам подтвердит», приговаривал Бен каждый раз, вспоминая эту историю.

И журналисты спросили - в день, когда Варди исполнилось 35 лет:

 - Да, был момент, когда это казалось мне хорошей идеей. Но, Слава Богу, я не сделал этого. Это был странный момент, мы выступали в Чемпионшипе и я никак не мог найти себя, - подтвердил Варди, слова которого приводит Daily Mail.

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Лестер Джейми Варди
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ЛЕСТЕР ТОТТЕНХЭМ
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