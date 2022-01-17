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Роджерс предупредил Тилеманса

17 Января 2022 • 00:31 Комментировать
Лестер
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Тоттенхэм
3.05 3.35 2.35
19.01 22:30

К Юри Тилемансу, 24-летнему полузащитнику «Лестера», проявляет предметный интерес лондонский «Арсенал». Приглашение большого клуба - это лестно, считает наставник «лис» Брендан Роджерс, однако он напомнил Тилемансу, что решения нужно принимать взвешенные:

 - Юри находится в такой фазе карьеры, когда решения надо принимать очень взвешенно. Я хотел бы видеть его и дальше в «Лестере», но, в то же время, понимаю и его желания. Если он предан команде, если он настроен должным образом и профессионально работает, это не проблема. Юри хорошо чувствует себя у нас. Это видно, но если он захочет уйти, мы найдем замену, - заявил Роджерс, слова которого приводит портал Goal.

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Евро-Футбол.Ру,
Лестер Брендан Роджерс Юри Тилеманс
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