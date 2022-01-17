Роджерс предупредил Тилеманса

К Юри Тилемансу, 24-летнему полузащитнику «Лестера», проявляет предметный интерес лондонский «Арсенал». Приглашение большого клуба - это лестно, считает наставник «лис» Брендан Роджерс, однако он напомнил Тилемансу, что решения нужно принимать взвешенные:

- Юри находится в такой фазе карьеры, когда решения надо принимать очень взвешенно. Я хотел бы видеть его и дальше в «Лестере», но, в то же время, понимаю и его желания. Если он предан команде, если он настроен должным образом и профессионально работает, это не проблема. Юри хорошо чувствует себя у нас. Это видно, но если он захочет уйти, мы найдем замену, - заявил Роджерс, слова которого приводит портал Goal.