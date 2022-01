«Тоттенхэм» установил новый рекорд АПЛ

Совершенно невероятной выдалась концовка матча между «Лестером» и «Тоттенхэмом». После истечения 90 минут основного времени арбитр добавил еще пять компенсированных минут, при этом «лисы» вели в счете 2:1.

Когда оставалось всего лишь несколько компенсированных секунд, «Тоттенхэму» удалось спастись благодаря голу Стевена Бергвейна. Расстроенные футболисты «Лестера» разыграли мяч с центра поля, тут же потеряли его, «шпоры» провели еще одну контратаку - и все тот же Бергвейн забил еще один гол, вырвав победу!

Столь позднего победного камбэка в АПЛ еще не было, «Тоттенхэм» намного перекрыл чемпионское чудо «Манчестер Сити» 2012 года - тогда «горожане» в последнем туре к 91 минуте 14 секунде матча уступали «КПР», но успели забить два гола и вырвали победу - в матче и чемпионате. Сейчас этот рекорд перекрыт более чем на три минуты.

94:52 - Tottenham have beaten Leicester despite trailing after 94 minutes and 52 seconds, overtaking Manchester City 3-2 QPR in May 2012 (91:14) as the latest a team has been losing but gone on to win in a Premier League match. Incredible. pic.twitter.com/gzxKT6pgsn