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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Тоттенхэм» установил новый рекорд АПЛ

20 Января 2022 • 00:55 Комментировать
Лестер
2:3
Тоттенхэм
окончен

Совершенно невероятной выдалась концовка матча между «Лестером» и «Тоттенхэмом». После истечения 90 минут основного времени арбитр добавил еще пять компенсированных минут, при этом «лисы» вели в счете 2:1.

Когда оставалось всего лишь несколько компенсированных секунд, «Тоттенхэму» удалось спастись благодаря голу Стевена Бергвейна. Расстроенные футболисты «Лестера» разыграли мяч с центра поля, тут же потеряли его, «шпоры» провели еще одну контратаку - и все тот же Бергвейн забил еще один гол, вырвав победу!

Столь позднего победного камбэка в АПЛ еще не было, «Тоттенхэм» намного перекрыл чемпионское чудо «Манчестер Сити» 2012 года - тогда «горожане» в последнем туре к 91 минуте 14 секунде матча уступали «КПР», но успели забить два гола и вырвали победу - в матче и чемпионате. Сейчас этот рекорд перекрыт более чем на три минуты.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Лестер
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окончен Лестер 2:3 Тоттенхэм 5.40 2.05 2.65
окончен Брентфорд 1:3 Манчестер Юнайтед 4.50 3.65 1.80
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