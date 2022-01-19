Кейн забил свой 250-й гол на клубном уровне

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн сравнял счет в матче «Тоттенхэма» с «Лестером», успешно сыграв в штрафной площадке «лис» на 38-й минуте игры. Для Кейна этот гол стал 250-м, проведенным в клубной футболке.

Конечно же, абсолютно большую часть своих голов Кейн забил за «Тоттенхэм» - 234 из 250. Еще девять голов Кейн забил в составе «Миллуола», пять - в «Лейтон Ориент», и два - в составе «Лестера». Также Кейн сыграл пять матчей в футболке «Норвича», но забить за «канареек» он не сумел.

В «Тоттенхэме» Кейн выступает с 2011 года, но стабильным игроком основы стал только к 2013 году.