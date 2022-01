Кейн забил свой 250-й гол на клубном уровне

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн сравнял счет в матче «Тоттенхэма» с «Лестером», успешно сыграв в штрафной площадке «лис» на 38-й минуте игры. Для Кейна этот гол стал 250-м, проведенным в клубной футболке.

Конечно же, абсолютно большую часть своих голов Кейн забил за «Тоттенхэм» - 234 из 250. Еще девять голов Кейн забил в составе «Миллуола», пять - в «Лейтон Ориент», и два - в составе «Лестера». Также Кейн сыграл пять матчей в футболке «Норвича», но забить за «канареек» он не сумел.

В «Тоттенхэме» Кейн выступает с 2011 года, но стабильным игроком основы стал только к 2013 году.

250 - @HKane has scored his 250th goal in club competitions, 10 years and 362 days since he scored his first for Leyton Orient. His latest was his 18th against Leicester and his 15th past Kasper Schmeichel at club level, both personal highs for opponents and goalkeepers. Mammoth. pic.twitter.com/uEVEfymkeS