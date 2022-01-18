«Ливерпуль» ведет охоту на бельгийского полузащитника «Лестера»

Бельгийский полузащитник «Лестера» Юри Тилеманс может сменить клуб уже в самое ближайшее время, несмотря на то, что наставник «Лестера» Брендан Роджерс уже предупреждал его о необходимости принятия взвешенных, продуманных решений.

Как сообщает El Nacional, в Тилемансе очень нуждается «Ливерпуль», который готов выложить за него до 40 миллионов евро. При этом трансферная стоимость футболиста, согласно известному порталу Transfermarkt, оценивается в 55 миллионов евро, а текущее соглашение 24-летнего бельгийца с «лисами» рассчитано до лета 2023 года.

Тилеманс является игроком основы «Лестера», в текущем сезоне он забил шесть мячей и сделал три голевые передачи.