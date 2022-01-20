«Тоттенхэм» дожал «Лестер» на 90-й минуте

В отложенном матче 17-го тура Премьер-лиги «Лестер» играл против «Тоттенхэма». В первом тайме было много остроты с обеих сторон. Каспера Шмейхеля на ленточке дважды страховали защитники. В середине 45-минутки стала голевой атака «лис» по левому краю с ударом Пэтсона Даки. Соперник отыгрался после прорыва Гарри Кейна, который забил 250-й гол на клубном уровне.
После перерыва футболисты обменивались неплохими ударами, а забить удалось Джеймсу Мэддисону, который прорвался к воротам справа и поразил цель рикошетом от двух штанг и соперника. на 90-й минуте лондонцы забили дважды после ударов Стевена Бергвейна - 3:2.
«Тоттенхэм» рванул на пятое место.
Протокол игры
|(1:0) Дака Пэтсон24'
|38'Кейн Гарри (1:1)
|(2:1) Мэддисон Джеймс76'
|90'Бергвейн Стевен (2:2)
|90'Бергвейн Стевен (2:3)
Шмейхель Каспер•Чодури Хамза • 55'Сёюнджю Чаглар•Вестергор Янник•Олбрайтон Марк•Мэддисон Джеймс•Тилеманс Юри•Дьюзбери-Холл Кирнан 88' (Сумаре Бубакари ( 88') •Томас Люк 53' (Джастин Джеймс ( 53') •Дака Пэтсон 75' (Барнс Харви ( 75') •Лукмен Адемола
Льорис Уго•Эмерсон Жуниор 46' (Доэрти Мэтт ( 46') •Танганга Джафет•Санчес Давинсон • 59'Дэвис Бен•Регилон Серхио 79' (Бергвейн Стевен ( 79' ) • 90'Скипп Оливер•Уинкс Гарри 74' (Ло Чельсо Джовани ( 74') •Хёйбьерг Пьер-Эмиль•Кейн Гарри•Лукас Моура
19 января. Стадион "Кинг Пауэр" (Лестер).
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