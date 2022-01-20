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«Тоттенхэм» дожал «Лестер» на 90-й минуте

20 Января 2022 • 00:24 Комментировать (4)
Лестер
2:3
Тоттенхэм
окончен

В отложенном матче 17-го тура Премьер-лиги «Лестер» играл против «Тоттенхэма». В первом тайме было много остроты с обеих сторон. Каспера Шмейхеля на ленточке дважды страховали защитники. В середине 45-минутки стала голевой атака «лис» по левому краю с ударом Пэтсона Даки. Соперник отыгрался после прорыва Гарри Кейна, который забил 250-й гол на клубном уровне.

После перерыва футболисты обменивались неплохими ударами, а забить удалось Джеймсу Мэддисону, который прорвался к воротам справа и поразил цель рикошетом от двух штанг и соперника. на 90-й минуте лондонцы забили дважды после ударов Стевена Бергвейна - 3:2.

«Тоттенхэм» рванул на пятое место.

Протокол игры  
Лестер 2:3Тоттенхэм
(1:0) Дака Пэтсон24'   
  38'Кейн Гарри (1:1)
(2:1) Мэддисон Джеймс76'   
  90'Бергвейн Стевен (2:2)
  90'Бергвейн Стевен (2:3)
Шмейхель КасперЧодури Хамза   55'Сёюнджю ЧагларВестергор ЯнникОлбрайтон МаркМэддисон ДжеймсТилеманс ЮриДьюзбери-Холл Кирнан  88' (Сумаре Бубакари (  88') Томас Люк  53' (Джастин Джеймс (  53') Дака Пэтсон  75' (Барнс Харви (  75') Лукмен Адемола
Запасные: Брант ЛьюисПерес АйосеДэйли-Кэмпбелл ВонтеЯкупович ЭлдинМакатир КейсиУорд Дэнни II
Льорис УгоЭмерсон Жуниор  46' (Доэрти Мэтт (  46') Танганга ДжафетСанчес Давинсон   59'Дэвис БенРегилон Серхио  79' (Бергвейн Стевен (  79'   90') Скипп ОливерУинкс Гарри  74' (Ло Чельсо Джовани (  74') Хёйбьерг Пьер-ЭмильКейн ГарриЛукас Моура
Запасные: Сессеньон РайанГоллини ПьерлуиджиРодон ДжоСкарлетт ДейнХиль БрианАлли Деле
19 января. Стадион "Кинг Пауэр" (Лестер).



 

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Лестер
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
FORZAYOU
20 Января 2022 в 00:32
Невероятная концовка!!!!
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окончен Лестер 2:3 Тоттенхэм 5.40 2.05 2.65
окончен Брентфорд 1:3 Манчестер Юнайтед 4.50 3.65 1.80
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