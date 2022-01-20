«Тоттенхэм» дожал «Лестер» на 90-й минуте

В отложенном матче 17-го тура Премьер-лиги «Лестер» играл против «Тоттенхэма». В первом тайме было много остроты с обеих сторон. Каспера Шмейхеля на ленточке дважды страховали защитники. В середине 45-минутки стала голевой атака «лис» по левому краю с ударом Пэтсона Даки. Соперник отыгрался после прорыва Гарри Кейна, который забил 250-й гол на клубном уровне.

После перерыва футболисты обменивались неплохими ударами, а забить удалось Джеймсу Мэддисону, который прорвался к воротам справа и поразил цель рикошетом от двух штанг и соперника. на 90-й минуте лондонцы забили дважды после ударов Стевена Бергвейна - 3:2.

«Тоттенхэм» рванул на пятое место.





