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Антонио Конте напомнил, что «Тоттенхэм» не сдается»

20 Января 2022 • 05:41 Комментировать
Лестер
2:3
Тоттенхэм
окончен

«Тоттенхэм» вырвал эффектнейшую волевую победу в матче с «Лестером», забив дважды в самом конце компенсированного времени. И, хотя беспроигрышная серия Конте у руля «шпор» была близка к завершению, в итоге все закончилось для него хорошо - и итальянский специалист напомнил, что «Тоттенхэм» не сдается» (и об этом наверняка хорошо помнят и футболисты «Аякса», потерпевшие крайне чувствительное поражение весной 2019).

 - Мы создали много моментов, нам не повезло, что мы при этом пропустили. В конце мы были очень хороши, и верили в себя до последнего. Нам были нужны три очка и мы заработали их, показав, что «Тоттенхэм» никогда не сдается. Это наша философия - бороться до конца и брать результат, - заявил Конте, слова которого приводит BBC.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Антонио Конте
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окончен Лестер 2:3 Тоттенхэм 5.40 2.05 2.65
окончен Брентфорд 1:3 Манчестер Юнайтед 4.50 3.65 1.80
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