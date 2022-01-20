Антонио Конте напомнил, что «Тоттенхэм» не сдается»

«Тоттенхэм» вырвал эффектнейшую волевую победу в матче с «Лестером», забив дважды в самом конце компенсированного времени. И, хотя беспроигрышная серия Конте у руля «шпор» была близка к завершению, в итоге все закончилось для него хорошо - и итальянский специалист напомнил, что «Тоттенхэм» не сдается» (и об этом наверняка хорошо помнят и футболисты «Аякса», потерпевшие крайне чувствительное поражение весной 2019).

- Мы создали много моментов, нам не повезло, что мы при этом пропустили. В конце мы были очень хороши, и верили в себя до последнего. Нам были нужны три очка и мы заработали их, показав, что «Тоттенхэм» никогда не сдается. Это наша философия - бороться до конца и брать результат, - заявил Конте, слова которого приводит BBC.