Невилл назвал крайних защитников «Ливерпуля» игроками уровня Роберто Карлоса и Кафу

Защитники «Ливерпуля» Эндрю Робертсон и Трент Александер-Арнольд удостоились похвалы от эксперта студии Sky Sports Гарри Невилла. Во время одного из эфиров англичанин лестно отозвался об этих футболистах, сравнив их с лучшими мастерами своего дела.

«Иногда во время матчей у меня появляется чувство, что я испытываю от игры Робертсона и Трента те же эмоции, что и когда-то от Роберто Карлоса и Кафу, которые являются лучшими флангами в истории футбола. Это невероятно, как они комбинируют и понимают партнеров. По сути, они сделали эти позиции по-настоящему культовыми», - прокомментировал Невилл.