​Два матча Boxing Day в АПЛ перенесены

Премьер-лига Англии продолжает переносить матчи из-за вспышек коронавируса в клубах. В ближайшую субботу, 26 декабря, не состоятся игры «Вулверхэмптон» - «Уотфорд» и «Ливерпуль» - «Лидс». Оба матча должны были стартовать в 15:30 по московскому времени.

Перенос связан с запросами «Лидса» и «Уотфорда», в рядах которых был зафиксирован ряд случаев выявления коронавируса.

Напомним, что на прошлой неделе Премьер-лига перенесла на более поздний срок целый ряд матчей. Клубы даже обсуждали возможную приостановку сезона, но всё же решили не уходить на карантин.

Отметим, что 26 декабря в Англии в Boxing Day традиционно проводится много футбольных матчей.