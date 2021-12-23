​Клопп: «Играть 26 и 28 декабря – это ненормально»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в очередной раз обрушился с критикой на календарь Премьер-лиги.

«У меня нет проблем с Boxing Day (по традиции в Англии играют в футбол в День подарков 26 декабря – прим.). Это замечательная игра, никто не хочет её отменять. Но играть 26 и 28 декабря нереально. Это какая-то шутка, что они до сих пор так составляют расписание. Почему не сыграть 26 и 29 декабря? В чём проблема?

При играх 26 и 29 декабря перерыв короткий, но это нормально. А играть 26 и 28 декабря – это ненормально, и мы всё время будем это говорить», - сказал Клопп в эфире Football Daily.

26 декабря «Ливерпуль» примет «Лидс», в 28 декабря – сыграет в гостях у «Лестера».