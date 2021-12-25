По всей видимости, «Ливерпуль» действительно не планирует выходить на трансферный рынок в январе. Мерсисайдцы даже не будут делать предложение по футболисту, которого пресса называла главной целью клуба.

Речь идет о вингере «Вильярреала» Арно Данджума. Журналист Фабрицио Романо у себя в «Твиттере» написал, что голландец не покинет Испанию зимой и не будет вступать в переговоры с потенциальными покупателями.

Отметим, что в текущем сезоне Данджума сумел записать на свой счет уже 12 результативных действий, пять из которых пришлись на групповой этап Лиги чемпионов. Transfermarkt оценивает его стоимость в около 25 миллионов евро.