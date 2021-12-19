В текущем сезоне нападающий «Ливерпуля» Дивок Ориги все реже получает игровую практику при Юргене Клоппе. Как следствие, клуб и футболист сошлись на мнении, что бельгийцу стоит подыскать себе новую команду.

Скорее всего, трансфер форварда состоится уже в январе – на него претендуют сразу несколько команд Серии А, а теперь в борьбу включился и «Вест Хэм», передает местное издание Daily Express. Более того, стороны успели провести начальный этап переговоров.

Стоит напомнить, что «Вест Хэм» испытывает дефицит центральных нападающих в команде, постоянно страдая от отсутствия качественной альтернативы для лидера коллектива Майкла Антонио.