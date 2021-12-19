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«Ливерпуль» нашёл покупателя на Ориги в Англии слухи

19 Декабря 2021 • 21:11 Комментировать (1)
Ливерпуль
...
Лидс
26.12 15:30

В текущем сезоне нападающий «Ливерпуля» Дивок Ориги все реже получает игровую практику при Юргене Клоппе. Как следствие, клуб и футболист сошлись на мнении, что бельгийцу стоит подыскать себе новую команду.

Скорее всего, трансфер форварда состоится уже в январе – на него претендуют сразу несколько команд Серии А, а теперь в борьбу включился и «Вест Хэм», передает местное издание Daily Express. Более того, стороны успели провести начальный этап переговоров.

Стоит напомнить, что «Вест Хэм» испытывает дефицит центральных нападающих в команде, постоянно страдая от отсутствия качественной альтернативы для лидера коллектива Майкла Антонио.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Вест Хэм Дивок Ориги
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ЛИВЕРПУЛЬ ЛИДС
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
biz_plan
19 Декабря 2021 в 21:41
Давно пора Ориги поиграть основным нападающим. Вест Хэм подходящая команда.
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окончен Вулверхэмптон 0:0 Челси 6.70 4.10 1.52
окончен Ньюкасл 0:4 Манчестер Сити 12.00 6.30 1.23
окончен Тоттенхэм 2:2 Ливерпуль 4.90 4.40 1.62
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