«Лидс» планирует уволить Бьелсу

В «Лидсе» недовольны выступлением команды в текущем розыгрыше английской Премьер-лиги. Руководство «павлинов» задумалось над увольнением аргентинского специалиста Марсело Бьелсы, занимающего пост главного тренера команды.

Football Insider утверждает, что наставник точно не будет руководить «Лидсом» в следующем сезоне. Более того, не исключено, что Бьелсу отправят в отставку уже этой зимой, если результаты команды не улучшатся.

После 18 туров «Лидс» набрал 16 баллов и находится лишь на 16-й строчке в турнирной таблице Премьер-лиги. 26 декабря «павлины» на выезде встретятся с «Ливерпулем».