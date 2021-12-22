Хендерсон: «Не понимаю, почему никто не воспринимает благополучие футболистов всерьёз»

Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон обратился к руководству английской Премьер-лиги с претензиями по поводу решений чиновников не принимать радикальные меры в период новой волны коронавируса. Англичанин упрекнул боссов чемпионата в том, что они не беспокоятся о здоровье футболистов.

«На данный момент я не ощущаю, что к нам проявляется хотя бы какое-то уважение. По сути, сейчас за нас все решают другие люди. Не понимаю, почему никто не воспринимает благополучие игроков всерьёз. Все хотят продолжать радовать болельщиков, но на данном этапе это сложно сделать из-за распространения Covid-19», - цитирует Хендерсона ВВС.