Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Хендерсон: «Не понимаю, почему никто не воспринимает благополучие футболистов всерьёз»

22 Декабря 2021 • 22:32 Комментировать
Ливерпуль
...
Лидс
26.12 15:30

Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон обратился к руководству английской Премьер-лиги с претензиями по поводу решений чиновников не принимать радикальные меры в период новой волны коронавируса. Англичанин упрекнул боссов чемпионата в том, что они не беспокоятся о здоровье футболистов.

«На данный момент я не ощущаю, что к нам проявляется хотя бы какое-то уважение. По сути, сейчас за нас все решают другие люди. Не понимаю, почему никто не воспринимает благополучие игроков всерьёз. Все хотят продолжать радовать болельщиков, но на данном этапе это сложно сделать из-за распространения Covid-19», - цитирует Хендерсона ВВС.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Джордан Хендерсон
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 1000 рублей!
ЛИВЕРПУЛЬ ЛИДС
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 22 Декабря
22:54 · Англия. Премьер-лига
Один из лидеров «Эвертона» интересен «Наполи» - он может покинуть команду из-за конфликта с тренером
22:32 · Англия. Премьер-лига
Хендерсон: «Не понимаю, почему никто не воспринимает благополучие футболистов всерьёз»
22:19 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» наконец-то нашла покупателя на Коутиньо слухи
22:17 · Англия. Кубок лиги
«Тоттенхэм» - «Вест Хэм»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
22:15 · Англия. Кубок лиги
«Брентфорд» - «Челси»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
22:14 · Англия. Кубок лиги
«Ливерпуль» - «Лестер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:2
22:07 · Англия. Премьер-лига
В «МЮ» решили, что судьба Погба будет зависеть от него самого
21:43 · Англия. Премьер-лига
Тухель определился с заменой Рюдигеру слухи
20:32 · Англия. Премьер-лига
Агенты де Лихта работают над переходом игрока в «Челси» 2 слухи
20:21 · Англия. Премьер-лига
Вырученные за Феррана Торреса деньги «Сити» планирует потратить на Холанна слухи
17:54 · Англия. Премьер-лига
​«Барселона» и «Манчестер Сити» договорились о трансфере Торреса слухи
17:48 · Англия. Премьер-лига
​Тухель: «Не хочу участвовать в охоте на невакцинированных»
16:34 · Англия. Премьер-лига
​Обамеянг больше не нужен «Арсеналу» слухи
16:20 · Россия. Премьер-лига
​Футболистка сборной России перешла в «Челси»
16:12 · Россия. Премьер-лига
​Аналитик сменил «Локомотив» на «Манчестер Юнайтед» вслед за Рангником официально
Все новости
Рекомендуем