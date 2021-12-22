Тренер «Ливерпуля» - о решениях АПЛ: «Это просто абсурд»

Один из помощников Юргена Клоппа в «Ливерпуле», Пеп Лейндерс, высказал свое мнение касательно решений руководства английской Премьер-лиги в период очередной волны пандемии. Он остался недоволен отказом чиновников приостановить чемпионат, упрекнув их также в игнорировании просьб тренеров касательно слишком плотного графика.

«Это просто абсурд. Мы вынуждены сыграть дважды в течение 48 часов. Представляете, какой это риск для здоровья футболистов? Нужно прислушиваться к мнению клубов. Наша цель – заботиться об игроках. Но, почему-то мы постоянно переходим от одного кризиса к другому», - прокомментировал специалист в разговоре с журналистами The Guardian.