Гвардиола – о конкуренции в АПЛ: «Челси» и «Ливерпуль» потеряют мало очков

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола считает, что в текущем розыгрыше английской Премьер-лиги его команде будет невероятно сложно бороться за титул чемпиона. По его словам специалиста, уровень соперников значительно вырос.

«Сейчас такая ситуация, что нет права на ошибки. «Челси» и «Ливерпуль» потеряют немного очков, я в этом уверен. Оступившись, потом будет очень сложно догнать лидеров. Более того, каждый матч получается невероятно трудным и изнуренным», - прокомментировал наставник «горожан» в интервью для Sky Sports.

Добавим, что на данный момент турнирную таблицу первенства возглавляет именно лондонский «Челси».