У де Брёйне коронавирус

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сообщил о серьёзной кадровой потере. Пребывая в лагере сборной Бельгии, полузащитник «горожан» Кевин де Брёйне сдал положительный тест на коронавирус. Об этом испанский специалист заявил на пресс-конференции, посвященной матчу с «Эвертоном», который состоится 21 ноября и начнется в 17:00 мск.

В английской Премьер-лиге 2021/22 де Брёйне забил два гола, выходя на поле в восьми матчах. Команда из Манчестера идет на втором месте в чемпионате Англии, набрав 23 очка в 11 турах и на три балла отстает от лидирующего «Ливерпуля».