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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

У де Брёйне коронавирус

19 Ноября 2021 • 16:51 Комментировать
Манчестер Сити
...
Эвертон
1.18 7.50 15.00
21.11 17:00

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сообщил о серьёзной кадровой потере. Пребывая в лагере сборной Бельгии, полузащитник «горожан» Кевин де Брёйне сдал положительный тест на коронавирус. Об этом испанский специалист заявил на пресс-конференции, посвященной матчу с «Эвертоном», который состоится 21 ноября и начнется в 17:00 мск.

В английской Премьер-лиге 2021/22 де Брёйне забил два гола, выходя на поле в восьми матчах. Команда из Манчестера идет на втором месте в чемпионате Англии, набрав 23 очка в 11 турах и на три балла отстает от лидирующего «Ливерпуля».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Кевин де Брёйне
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