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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Сити» не отпустит Стерлинга зимой в аренду слухи

21 Ноября 2021 • 18:17 Комментировать
Манчестер Сити
...
Эвертон
1.20 7.00 13.50
Через -1 ч. -50 мин.

По всей видимости, Рахим Стерлинг все же останется в «Манчестер Сити» до конца сезона – вингер недоволен количеством своего игрового времени при Хосепе Гвардиола и хотел сменить обстановку, а в его интересах была заинтересована «Барселона».

Впрочем, в связи с финансовыми трудностями каталонцев переход может сорваться. Дело в том, что «горожане» категорически отказываются отпускать футболиста в аренду, уверяет Daily Mail. На полноценный трансфер у «сине-гранатовых» денег нет.

Более того, Стерлинг точно не покинет Манчестер до того момента, пока на его место не подпишут другого игрока. Согласно различным слухам, английский клуб уже определился с заменой – преемником одного из лидеров сборной Англии может стать испанский полузащитник «РБ Лейпцига» Дани Ольмо.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Рахим Стерлинг
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