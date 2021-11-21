По всей видимости, Рахим Стерлинг все же останется в «Манчестер Сити» до конца сезона – вингер недоволен количеством своего игрового времени при Хосепе Гвардиола и хотел сменить обстановку, а в его интересах была заинтересована «Барселона».

Впрочем, в связи с финансовыми трудностями каталонцев переход может сорваться. Дело в том, что «горожане» категорически отказываются отпускать футболиста в аренду, уверяет Daily Mail. На полноценный трансфер у «сине-гранатовых» денег нет.

Более того, Стерлинг точно не покинет Манчестер до того момента, пока на его место не подпишут другого игрока. Согласно различным слухам, английский клуб уже определился с заменой – преемником одного из лидеров сборной Англии может стать испанский полузащитник «РБ Лейпцига» Дани Ольмо.