Оказывается, Хосепу Гвардиолу придется пережить не самое легкое в его карьере трансферное окно. Несколько футболистов «Манчестер Сити» недовольны своим статусом, всерьез задумываясь об уходе. Помимо Рахима Стерлинга и Бернарду Силвы, подобную инициативу проявляет и Рияд Марез.

Алжирский вингер разочарован, что даже показывая хорошую игру и результативность, он все никак не может стать ключевой фигурой в тактических построениях тренерского штаба. Таким образом, игрок надеется покинуть команду уже в январе, связавшись с представителями «ПСЖ» и «Реала».

Такой информацией поделился источник FootMercato. Журналисты издания сообщают, что агенты 30-летнего футболиста уже начали искать для своего клиента возможные варианты решения проблемы.