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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Директор «Эвертона» отреагировал на слухи об интересе клуба к Головину

11 Ноября 2021 • 15:16 Комментировать
Монако
...
Лилль
2.20 3.25 3.45
19.11 23:00

На днях появилась информация, что «Эвертон» активно интересуется полузащитником «Монако» и сборной России Александром Головиным. К тому же, различные источники писали о якобы установленном французским клубом ценнике на игрока в размере 45 миллионов евро.

Однако, эти слухи опроверг спортивный директор английской команды Марсель Брандс. В интервью «Спорт-Экспрессу» он назвал эти догадки касательно суммы потенциального трансфера абсолютной чушью, которая не соответствует действительности.

Стоит уточнить, что срок действующего контракта Головина с «Монако» истекает аж летом 2024 года. В нынешнем сезоне россиянину удалось записать на свой счет уже шесть результативных действий в играх за команду Лиги 1.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Эвертон Александр Головин
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