Директор «Эвертона» отреагировал на слухи об интересе клуба к Головину

На днях появилась информация, что «Эвертон» активно интересуется полузащитником «Монако» и сборной России Александром Головиным. К тому же, различные источники писали о якобы установленном французским клубом ценнике на игрока в размере 45 миллионов евро.

Однако, эти слухи опроверг спортивный директор английской команды Марсель Брандс. В интервью «Спорт-Экспрессу» он назвал эти догадки касательно суммы потенциального трансфера абсолютной чушью, которая не соответствует действительности.

Стоит уточнить, что срок действующего контракта Головина с «Монако» истекает аж летом 2024 года. В нынешнем сезоне россиянину удалось записать на свой счет уже шесть результативных действий в играх за команду Лиги 1.