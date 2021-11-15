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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Сити» включился в борьбу за новоиспеченную звезду сборной Франции слухи

15 Ноября 2021 • 23:56 Комментировать
Монако
...
Лилль
2.20 3.35 3.35
19.11 23:00

Судя по всему, дни полузащитника «Монако» и сборной Франции Орельена Чуамени в местном чемпионате уже сочтены – на него претендуют сразу несколько топ-клубов, которые готовы удовлетворить финансовые требования по трансферу футболиста.

Помимо «Ювентуса» и «Челси», всерьез возможность подписания молодого хавбека рассматривает и скаутская служба «Манчестер Сити». Издание TBR Football уверяет, что уже в ближайшее время «горожане» начнут переговоры с французской стороной. Стоимость игрока оценивается в 50 миллионов евро.

В текущем сезоне 21-летний Чуамени успел принять участие уже в 20 матчах за «Монако» во всех турнирах, а также регулярно вызывается в расположение национальной команды страны, где также получает свое игровое время.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Манчестер Сити Орельен Чуамени
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